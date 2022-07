Gasprijs naar niveau maart na dreiging minder Russisch gas

De gasprijs is dinsdag voor het eerst sinds maart boven de 190 euro per megawattuur gestegen op de toonaangevende Amsterdamse gasbeurs. Gashandelaren reageerden op de aankondiging dat de gastoevoer via de Nord Stream-pijplijn vanaf woensdag gehalveerd wordt tot 20 procent van het normale volume. Daardoor kunnen Europese landen zoals Duitsland de gasvoorraden vermoedelijk niet voldoende aanvullen voor de komende winter.