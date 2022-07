Jetten: EU-landen doordrongen van belang om snel gas te besparen

De EU-landen zijn ‘dicht bij een akkoord’ over 15 procent vooralsnog vrijwillige besparingen op gas van augustus tot eind maart. ‘Alle EU-landen zijn doordrongen van het belang van besparingen op gas’, zei minister Rob Jetten bij aankomst in Brussel voor een vergadering van de Europese klimaat- en energieministers. Ze zullen naar verwachting een akkoord sluiten over een noodplan dat moet voorkomen dat huishoudens en essentiële voorzieningen als ziekenhuizen de komende winter letterlijk in de kou komen te staan indien Rusland de gastoevoer verder of helemaal afsluit.

‘Het is belangrijk dat we aan de slag gaan’, aldus Jetten. ‘We moeten besparen, besparen, besparen’ en Nederland heeft volgens hem aangetoond dat dat kan. ‘Ẅe zullen uiteindelijk als Europa helemaal van het Russische gas af moeten en sneller moeten inzetten op andere energiebronnen.’

De Europese Commissie presenteerde vorige week het noodplan met de naam Save gas for a safe winter (Spaar gas voor een veilige winter) omdat ze er geen vertrouwen in heeft dat het Russische gas zal blijven vloeien. Als in september blijkt dat er onvoldoende tempo met de besparingen worden gemaakt, kunnen de lidstaten besluiten tot verplichte maatregelen over te gaan, aldus Jetten.

Het is de bedoeling dat de komende maanden 45 miljard kubieke meter gas minder wordt geconsumeerd in de EU. Om dat plan erdoor te krijgen is een zogeheten gekwalificeerde meerderheid nodig van minstens vijftien EU-landen waar in totaal minstens 65 procent van de bevolking van de EU woont.