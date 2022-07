Voorlichting op scholen over orgaandonatie wordt ‘gebalanceerder’

Mensen die persoonlijk ervaring hebben met orgaandonatie zullen in het nieuwe schooljaar niet meer in hun eentje voor schoolklassen gaan staan om daarover te vertellen. Hun verhalen blijven wel ‘nadrukkelijk onderdeel uitmaken van de lessen door gastdocenten’, meldt de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS), die de lessen verzorgt.

Op aandringen van het ministerie heeft de stichting aanpassingen doorgevoerd. De verhalen van ervaringsdeskundigen worden straks meer ingebed in een feitelijke les. ‘Het is lastig te garanderen dat jongeren de voorlichting door iemand die dankzij donatie een nieuw leven heeft gekregen als neutraal ervaren’, erkent de NTS.

NRC schreef als eerste over de verandering. Die hangt samen met de in 2020 gewijzigde donorwet. Daarin is sindsdien geregeld dat iedereen van 18 jaar of ouder automatisch donor is, behalve mensen die aangeven dat ze dit niet willen. Als iemand in het Donorregister staat, mogen zijn of haar organen en weefsels na het overlijden worden gebruikt om een ander te helpen. Dat kan overigens alleen als iemand in het ziekenhuis op de intensive care komt te overlijden.

Voor de overheid is gebalanceerde voorlichting ‘daarom nu extra belangrijk, juist bij jongeren die nog hun keuze moeten maken’, legt de NTS uit.

‘Ervaringsverhalen hebben grote impact en blijven dan ook buitengewoon waardevol’, benadrukt de organisatie. Zowel op scholen als in sociale media, of als ‘onderdeel van een verhaal vanuit ziekenhuizen’ blijven mensen die een orgaan hebben ontvangen, of zelf hebben gedoneerd aan een ander, hun ervaringen delen.