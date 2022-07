Unilever weet hogere kosten op te vangen met hogere prijzen

De hogere kosten voor ingrediënten hebben voor levensmiddelen- en verzorgingsproductenconcern Unilever weinig invloed gehad op de resultaten in de eerste helft van dit jaar. Het bedrijf achter merken als Knorr, Ola en Dove verhoogde zelf eveneens de prijzen. Daardoor werden wat minder producten verkocht, maar per saldo ging de omzet omhoog.

Door de hogere inkoopprijzen daalde de winstmarge wel licht. Maar ondanks alles bleef de nettowinst grotendeels op peil. Die ging van 3,4 miljard euro in de eerste zes maanden van vorig jaar naar 3,2 miljard euro dit jaar. De operationele winst was dit jaar in het eerste halfjaar wel hoger dan vorig jaar.