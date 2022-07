Krappe arbeidsmarkt bezorgt uitzendconcern Randstad recordomzet

Uitzendconcern Randstad heeft in het tweede kwartaal een recordomzet geboekt. Door de krappe arbeidsmarkt is het voor werkgevers steeds moeilijker voldoende personeel te vinden. Ze nemen daardoor steeds vaker hun toevlucht tot uitzenders als Randstad om het gehele wervingsproces voor hen te doen, verklaart topman Sander van ‘t Noordende in een toelichting op de cijfers.