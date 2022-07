Onderzoek: bijna 2 miljoen bezitters cryptomunten in Nederland

Sinds de vorige meting in 2018 zijn er volgens het bureau ruim één miljoen cryptobezitters bijgekomen in ons land. Bijna driekwart van hen is man en ze zijn vaak tussen de 18 en 34 jaar oud, hoger opgeleid en met een bruto-inkomen tussen de 3500 en 5500 euro per maand.

Bitcoin is de grootste cryptomunt in Nederland. 9 procent van alle Nederlanders van 18 jaar en ouder heeft deze munt in bezit, aldus Multiscope, en dit zijn ruim 1,2 miljoen bitcoin-eigenaren. Daarna volgen digitale munten als ether, cardano, ripple en dogecoin.