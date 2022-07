Onderzoek: aantal thuiswerkuren verdubbeld na coronajaren

Het aantal uren dat mensen thuiswerken is verdubbeld in vergelijking met de situatie van voor de coronapandemie. Dat concludeert het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) na onderzoek. Werkten mensen in 2019 nog gemiddeld 3 uur per week vanuit huis, nu is dat 6,5 uur.

Het KiM levert informatie over mobiliteit aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Een kleine 2000 respondenten beantwoordden in mei de vragen van het instituut over thuiswerk. De respondenten gaven aan te verwachten in de toekomst gemiddeld zo’n 6 uur per week thuis te zullen werken. Zij denken dus uiteindelijk iets vaker naar kantoor te gaan dan ze dit voorjaar deden.

Niet iedereen is meer vanuit huis gaan werken. De toename van het aantal thuiswerkuren is vooral zichtbaar onder mensen met een kantoor- of managementfunctie, hoger opgeleiden en mensen die met het openbaar vervoer naar hun werk reizen. Ongeveer de helft van alle respondenten, die tussen oktober 2019 en mei 2022 meermaals zijn bevraagd, laat weten niet thuis te kunnen werken vanwege de aard van de werkzaamheden.

Dinsdagen en donderdagen blijven net als voor de pandemie de dagen dat mensen het vaakst naar het werk reizen. Werkenden kiezen vaak nog hetzelfde vervoermiddel als voor corona om naar het werk te komen, maar de fiets heeft iets aan populariteit gewonnen. Dit komt volgens de onderzoekers grotendeels door de populariteit van de e-bike.