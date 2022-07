Zomercarnaval in Rotterdam kan weer als vanouds

Rotterdam is de komende dagen het toneel van het traditionele Zomercarnaval. Vanaf dinsdag zijn er meerdere muzikale activiteiten en zaterdag wordt in het centrum de 35e editie van de Straatparade gehouden. Het feest van muziek, dans en zang trekt jaarlijks honderdduizenden mensen.

De afgelopen jaren was er een aangepaste versie vanwege corona, maar nu kan het evenement weer als vanouds en groots zijn. De Zomercarnaval Straatparade is een lange stoet van ongeveer 2,5 kilometer, die met versierde wagens, dansers en danseressen de stad doorgaat. Voor corona deden zeker 25 groepen mee met in totaal ruim 2000 mensen met meer dan ruim 25 nationaliteiten.

Waar voorheen alleen een koningin van het carnaval werd gekozen wordt ze voortaan vergezeld van een koning. De onlangs gekozen Queen (Ana Tromp) en King (Kevin Gumbs) Zomercarnaval zullen die titel een jaar dragen. Ze zullen prominent aanwezig zijn tijdens de Straatparade en zullen daarna voor een jaar samen als ambassadeurs optreden van het Zomercarnaval.