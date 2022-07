Grootste daling van aantal coronagevallen sinds begin mei

Voor de tweede week op rij daalt het aantal positieve coronatests. In de afgelopen week zijn in Nederland ongeveer 30 procent minder besmettingen vastgesteld dan in de week ervoor. Dat zou de grootste daling zijn sinds begin mei, twaalf weken geleden.

Het exacte aantal komt dinsdag in de wekelijkse update van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Vorige week dinsdag meldde het RIVM dat het in de zeven dagen ervoor 38.470 positieve tests had geregistreerd. Dat was 11 procent minder dan een week eerder. Het was de eerste daling nadat het aantal bevestigde besmettingen zes weken op rij was gestegen.

In de zes dagen na de laatste update zijn 23.575 nieuwe gevallen aan het licht gekomen, gemiddeld 3929 per dag. Het weektotaal kan daarmee dinsdag uitkomen op 26.000 tot 28.000. Die cijfers zijn niet volledig: het RIVM registreert alleen positieve uitslagen van tests die op de GGD-locaties zijn uitgevoerd. Zelftests worden niet meegeteld.

Het is niet duidelijk in hoeverre de daling van het aantal positieve tests verband houdt met de vakantieperiode. Veel Nederlanders zijn nu in het buitenland, maar het RIVM had al voor de vakantie uitgesproken dat de top van de zomergolf in zicht kwam. Of de daling in de komende weken doorzet, hangt onder meer af van een nieuwe subvariant van het coronavirus. Ook zouden de vakantiereizen kunnen leiden tot nieuwe besmettingen. Vorig jaar liepen veel jongeren in Spanje en Portugal de deltavariant van het coronavirus op, en terug in Nederland leidde dat tot een opleving van het coronavirus.