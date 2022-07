De toren van Babel van Bruegel sluit serie Dutch Heritage af

Het schilderij De toren van Babel (circa 1568) van Pieter Bruegel is vanaf dinsdag te zien in Amsterdam. Museum Boijmans van Beuningen leent het topstuk bij uitzondering uit voor de serie Dutch Heritage Amsterdam, het tijdelijke programma in de Hermitage.

Het werk van Bruegel (1525-1569) is het laatste in de serie en blijft tot en met 28 augustus in het museum. Eerder waren Het melkmeisje van Vermeer, Het Gele Huis (De straat) van Van Gogh en het Zelfportret van Rembrandt te zien. Naar dat laatste werk kwamen de afgelopen vier weken ruim 5000 mensen kijken.

De eerste bezoekers krijgen een gastcollege van professor Salomon Kroonenberg, schrijver van het boek ‘De binnenplaats van Babel. Het raadsel van de spraakverwarring’. De expositie rondom het beroemde werk vertelt over het Bijbelse verhaal waarop het schilderij is gebaseerd en over het leven, het oeuvre en de werkwijze van Pieter Bruegel de Oude. Bezoekers kunnen ook zelf meebouwen aan een ‘toren van Babel’.

De serie kwam er nadat de Hermitage de banden met het Russische staatsmuseum verbrak vanwege de oorlog in Oekraïne. Het museum werkt op dit moment aan plannen voor de toekomst. Na de zomer is de tentoonstelling Love Stories - Art, Passion & Tragedy van de National Portrait Gallery in Londen er te zien.