IMF bij economische raming waarschijnlijk ‘aanzienlijk somberder’

Dat komt door de Russische inval in Oekraïne en de sterke inflatie die die heeft veroorzaakt, maar ook door hongersnood en armoede die daar weer het gevolg van zijn, schreef Georgieva in een blog. ‘Het wordt een pittig 2022 en mogelijk een nog zwaarder 2023, met een toegenomen kans op recessie.’

Bij de laatste raming in april ging het IMF er nog van uit dat de omvang van de wereldeconomie dit jaar met 3,6 procent zou groeien en volgend nog eens met 3,6 procent. Dat was al een forse neerwaartse bijstelling, want voor de Russische inval in Oekraïne zag het plaatje er veel beter uit. ‘We waarschuwden toen al dat er de nodige risico’s waren die de groei bedreigden en een deel daarvan is sindsdien uitgekomen.’

Georgieva heeft er recent ook op gewezen dat er dringend actie ondernomen moet worden om de hoge inflatie te bestrijden. De Bulgaarse waarschuwde op de G20-top op Bali dat de toch al ‘uitzonderlijk onzekere’ vooruitzichten voor de wereldeconomie nog slechter kunnen worden als de prijsstijgingen aanhouden. Daarbij zou in Europa een groot risico spelen voor een soort gascrisis. Die conclusie stond recent in een IMF-analyse van wat gasttekorten voor Europa kunnen betekenen. Als Rusland de gaskraan naar Europa helemaal dicht zou draaien, dan zouden met name Oost-Europa en Italië te maken krijgen met sterke recessies, aldus het fonds.