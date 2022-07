Schoonzoon en adviseur Trump had in 2019 schildklierkanker

Jared Kushner, de schoonzoon en toenmalig adviseur van oud-president Donald Trump, had in 2019 schildklierkanker. Dat schrijft Kushner in zijn autobiografie over zijn tijd in het Witte Huis, die in augustus uitkomt en die persbureau Reuters kon inzien.

In november dat jaar werd Kushner geopereerd en werd een groot deel van zijn schildklier verwijderd. In die periode voerde Kushner gespannen onderhandelingen met China over een handelsdeal. Hij hield de diagnose en operatie geheim, maar Trump was wel op de hoogte.