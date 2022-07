Onderzoek naar vrouwonvriendelijke uitlatingen studentencorps

Honderden leden voelen zich onveilig na speeches tijdens het lustrum. Daarbij zou naar vrouwen zijn verwezen als ‘sperma-emmers’ en zij zouden ‘niks en niks meer zijn dan een hoer’. Mannen zouden ‘de nekken van vrouwen breken, om hun lul erin te steken’. Een bestuurslid van de vereniging zou, naast het doen van eveneens vrouwonvriendelijke uitspraken, de beoogde cultuurverandering bij het corps een façade hebben genoemd en de verenigingsleden zien als verheven boven de samenleving.

Vos keurt de gebeurtenissen af en stelt dat ze de ‘vrouwonvriendelijke, discriminerende woorden van de sprekers en anderen in de zaal als schokkend en kwetsend’ heeft ervaren. ‘De teksten zijn absoluut niet te rijmen met de normen en waarden van onze vereniging’. Vier sprekers, onder wie de senator, die zich ‘op ontoelaatbare wijze hebben geuit’, zijn maandagavond niet welkom bij het slot van de lustrumviering.

Onveilig

Meerdere vrouwelijke studenten zijn er maandag ook niet bij. Zij blijven weg omdat ze zich onveilig voelen na de uitlatingen. ‘Woorden kunnen niet beschrijven wat het met ons, vrouwelijke leden, doet om op ons eigen Heren- en Damesdiner - wat een feestelijke aangelegenheid hoort te zijn - dusdanig respectloos beschreven te worden door onze mannelijke verenigingsgenoten...’, is te lezen in een mail van vrouwen van A.V.S.V.. De ruim 270 mede-ondertekenaars stellen klaar te zijn met het seksisme.

Vos geeft aan dat de Senaat maandag ‘ontzettend veel’ berichten heeft gekregen van leden die de gebeurtenissen afkeuren. ‘Daar ben ik blij mee. Het laat namelijk zien dat een groot deel van de vereniging niet alleen slecht gedrag van goed gedrag weet te onderscheiden, maar zich ook massaal uitspreekt tegen misdragingen en het eens is met de richting waarin de vereniging wil en zal bewegen.’

Het is niet de eerste keer dat A.S.C./A.V.S.V. in opspraak is. Vorig jaar september kwamen misstanden aan het licht waarbij aankomende leden tijdens de ontgroeningen bij zes mannen- en vrouwendisputen te maken kregen met extreme vernedering, schoppen en in elkaar slaan. De introductietijd werd stilgelegd en de vereniging werkte aan een nieuwe cultuur. Er werd een gedragscode opgesteld over morele grenzen, normen en waarden en omgangsvormen binnen het corps en en kwam een meldplicht over wangedrag. Eind juni sprak de senaat van de vereniging nog uit dat gerekend wordt op een veilig verloop van de kennismakingstijd in het aankomende nieuwe studentenjaar.