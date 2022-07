Eddie Vedder bedankt Nederlandse arts voor terugkrijgen stem

Frontman Eddie Vedder heeft tijdens het Pearl Jam-concert in Amsterdam de Nederlandse dokter bedankt die hem de afgelopen dagen behandelde aan zijn keel. Dankzij ‘de beste arts in jullie land’ kreeg de zanger zijn stem terug, zo vertelde hij het publiek in de Ziggo Dome.

‘We hebben een nieuwe vriend gemaakt in de afgelopen dagen’, zei Vedder. ‘Als we hem eerder hadden ontmoet, hadden we misschien door kunnen spelen.’ De bewuste KNO-arts, Marco Franken, werd in beeld gebracht en kreeg als dank ook kaartjes voor de show.

Pearl Jam moest afgelopen week drie shows afzeggen, waaronder het concert van zondag in Amsterdam. Het tweede optreden van maandag kon tot opluchting van de band wel doorgaan. ‘Het is heel fijn om deze woorden weer te zingen en weer een stem te hebben’, zo stelde Vedder nadat hij het eerste liedje Nothing As It Seems ten gehore had gebracht.