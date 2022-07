Drijvende kracht achter Noord-Ierse verzoening overleden

Een van de drijvende krachten achter de verzoening tussen protestanten en katholieken in Noord-Ierland, de voormalige Noord-Ierse premier David Trimble, is op 77-jarige leeftijd overleden. Voor zijn rol in het vredesproces kreeg de protestantse leider in 1998 de Nobelprijs voor de Vrede, samen met de katholieke leider John Hume. Zij gelden als de architecten van het zogenoemde Goedevrijdagakkoord.

De overeenkomst maakte een einde aan tientallen jaren geweld in de Britse provincie tussen pro-Britse en pro-Ierse inwoners, waarbij ongeveer 3600 mensen om het leven kwamen.