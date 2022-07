Boeing: 2,1 miljoen werknemers luchtvaart nodig komende 20 jaar

Daarvoor zijn dan wel 602.000 nieuwe piloten, 610.000 onderhoudstechnici en 899.000 cabinemedewerkers nodig. De prognose die Boeing dit jaar afgeeft, ligt 3,4 procent hoger dan in 2021. In de prognoses is Rusland buiten beschouwing gelaten vanwege de westerse sancties tegen het land vanwege de oorlog in Oekraïne, aldus Boeing.

Europa, China en Noord-Amerika zijn goed voor meer dan de helft van de personeelsvraag die Boeing voorziet. De sterkst groeiende regio’s voor de luchtvaart zijn Afrika en het zuidoosten en zuiden van Azië. ‘Nu de luchtvaart herstelt van de pandemie en plannen maakt voor groei op lange termijn, verwachten we een stabiele en toenemende vraag naar personeel en ook aanhoudende vraag naar goede training’, zegt Boeing.