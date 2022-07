Adele treedt vanaf november alsnog op in Las Vegas

Ze zou eigenlijk tussen januari en april optreden in de Amerikaanse gokstad, maar blies de hele concertreeks 24 uur van tevoren af. In een video op Instagram vertelde een huilende Adele toen dat het door vertragingen vanwege de coronapandemie en besmette crewleden niet lukte om een goede show neer te zetten.

‘Woorden kunnen niet beschrijven hoe extatisch ik ben om deze shows eindelijk te kunnen aankondigen’, schrijft Adele nu op Instagram. Ze bedankt haar fans voor hun geduld. ‘Ik was er echt kapot van dat ik ze moest annuleren. Maar na wat voelt als een eeuwigheid (...) heb ik er meer zin in dan ooit! Nu weet ik dat mijn besluit voor sommigen van jullie vreselijk was, en dat zal me altijd spijten, maar ik verzeker je dat het de juiste beslissing was.’

Naast de 24 verplaatste shows zijn er ook acht nieuwe concerten aangekondigd. De reeks loopt nu door tot maart 2023. Kaarten kunnen vanaf 3 augustus worden gekocht.