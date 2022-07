MAX Ombudsman start proefproces tegen Schiphol

De MAX Ombudsman start een proefproces tegen Schiphol vanwege de recente problemen op de luchthaven. Bij zo’n proces worden de wettelijke mogelijkheden onderzocht wanneer niet duidelijk is wat de wet voorschrijft. Het onderwerp wordt maandagavond besproken in het programma MAX vakantieman om 20.35 uur op NPO 1.

Vanwege een groot personeelstekort hebben reizigers op Schiphol de afgelopen tijd veel te maken met drukte, lange wachtrijen en gemiste vluchten. Door het missen van vluchten lijden de reizigers vaak financiële schade, omdat ze bijvoorbeeld de kosten van een huurauto of een pakketreis niet terugkrijgen. Het is volgens de MAX Ombudsman onduidelijk op wie die schade te verhalen is.

‘We hebben ongelooflijk veel klachten gekregen over de chaotische situatie op Schiphol en hebben contact gelegd met mr. Els Doornhein van De Vos en Partners Advocaten om deze zaak voor ons te gaan voeren’, zegt MAX Ombudsman Jeanine Janssen. ‘Het gaat dus zowel om reizigers die een los vliegticket hebben geboekt als om mensen met een pakketreis.’ Gedupeerden kunnen zich melden bij het televisieprogramma.