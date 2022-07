CvdM: Kelder heeft regels niet overtreden met campagnefilmpje

Het CvdM zegt dat er wel vraagtekens zijn te plaatsen ‘of ook naar de geest van de wet is gehandeld’. Publieke media-instellingen hebben volgens de mediawaakhond namelijk ‘een ruime zorgplicht om redactionele onafhankelijkheid te waarborgen’. Het Commissariaat benoemt dan ook dat de publieke omroep altijd onafhankelijke nieuwsvoorziening moet kunnen garanderen. ‘Beide omroepen hebben weliswaar formele processen ingericht om de redactionele onafhankelijkheid te waarborgen en (de schijn van) belangenverstrengeling tegen te gaan, maar hier is minimale invulling aan gegeven. Het Commissariaat vindt dit zorgelijk en een duidelijk punt van aandacht voor de toekomst.’ Dat geldt ook voor andere omroepen.

Kelder is blij dat het Commissariaat voor de Media heeft geconstateerd dat hij geen regels heeft overtreden toen hij een oud-medewerker hielp aan een klus om het campagnefilmpje te maken. Dat liet Kelder maandag in een reactie aan het ANP weten. De mediawaakhond deed er onderzoek naar, nadat Baudet in een podcast melding had gemaakt van de betrokkenheid van Kelder.

Onhandig

‘Ik hielp vijfenhalf jaar geleden uit loyaliteit een ex-redacteur/-cameraman met een soepele doorstart na zijn abrupt eindigende werk voor ons geliefde tv-programma Hoe heurt het eigenlijk?’, aldus Kelder. ‘Om ervaring op te doen en tegelijk wat geld te verdienen verrichtte hij allerlei werkzaamheden, waaronder het volgen van een gewezen NRC-columnist en Buitenhof-medewerker die besloten had de politiek in te gaan.’ De programmamaker erkent dat het ‘terugblikkend wellicht wat onhandig moge zijn geweest’. ‘Maar mijn bemoeienis was minimaal en kwam voort uit een goed hart. Belangrijker: er is geen dubbeltje publiek geld in het geding geweest.’

Kelder beklemtoont in zijn verklaring al 33 jaar ‘zowel geprofileerd, dwars als autonoom’ als journalist te opereren. ‘Ik verwierf er evenveel vrienden als vijanden mee en koester die - op de 9mm’s die door onze redactieramen vlogen en een enkele kogelbrief na. (...) Ik ben nooit lid geweest van enige politieke partij, onderhoud even zichtbare als gevarieerde vriendschappen in de publieke arena maar stem principieel zwevend, heb moeite met machtsuitbreiding door boven ons gestelden, strijd voor eigen rekening en risico tegen Big Tech en ben open over mijn financiële affaires.’

De Op1-presentator meent dat meer journalisten zijn transparantie na zouden moeten streven. ‘Ik publiceer mijn belastingafdrachten en doe niet geheimzinnig over de groene- en dierendoelen die ik steun.’ Kelder moedigt verder ‘de publieke omroep aan in haar queeste naar journalistieke zuiverheid en redactionele onafhankelijkheid’. ‘Maar ik wijs pogingen af die beogen ons door kleurrijke personalities gedragen pluriforme omroepbestel te hervormen tot een éénstemmige staatsomroep.’