Hoekstra veroordeelt executie ‘politieke gevangenen’ in Myanmar

Nederland heeft de executie maandag van vier mensen door het militaire regime in Myanmar scherp veroordeeld. Minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) laat weten ‘geschokt en ontzet’ te zijn over de terechtstelling van deze ‘politieke gevangenen’.

Het was voor het eerst in meer dan dertig jaar dat in Myanmar de doodstraf ten uitvoer werd gebracht. Onder de geëxecuteerden waren twee voorvechters van democratie, onder wie een voormalig parlementslid van de partij van de afgezette regeringsleider Aung San Suu Kyi.

‘Mijn gedachten zijn bij hun families en geliefden’, twittert Hoekstra. ‘Nederland is sterk tegen de doodstraf en veroordeelt deze executies.’