Opvang Oekraïners op cruiseschip Zaanstad kan niet door stikstof

Dat het schip meer stikstof uitstoot dan mag, komt doordat het een ouder schip is dat niet op walstroom aangesloten kan worden, zo verklaart de gemeente in een bericht op de website. ‘Hierdoor zijn er generatoren nodig en deze stoten te veel stikstof uit. We hebben alle maatregelen om de stikstofuitstoot te beperken onderzocht. Maar deze helpen niet genoeg om ons aan de stikstofregels te houden.’

De gemeente zegt door te zoeken naar andere opvanglocaties, mogelijk op andere schepen.