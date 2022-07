Brancheorganisatie: droogte leidt niet tot barbecueverbod camping

Daarmee verwijst hij naar de huidige fase twee op Natuurbrandrisico.nl, de website van Brandweer Nederland die het risico op natuurbranden in kaart brengt. Fase twee is de hoogste fase. Deze geldt als het al langer droog is in de natuur en er daardoor een verhoogd risico is op een natuurbrand. ‘Een natuurbrand kan zich in droge periodes snel en onvoorspelbaar ontwikkelen, zeker bij harde wind. Terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten zijn in deze periode extra alert, maar vragen ook uw medewerking om de gevolgen van natuurbrand te voorkomen of te beperken’, valt op de site te lezen.

‘Open vuur kan echt niet bij fase twee’, zegt de woordvoerder van de brancheorganisatie. Maar de lokale situatie geldt, zegt hij, ‘want een camping ligt niet altijd bij een natuurgebied’.

De meeste campingondernemers zijn goed op de hoogte van de regels voor natuurbranden, zegt de organisatie. ‘Ondernemers zijn doorgaans geabonneerd op meldingen van de veiligheidsregio’s over natuurbrandrisico’s. Mocht het misgaan, dan hebben ondernemers ook ontruimingsplannen. Veel ondernemers hangen meldingen op met ‘geen vuurkorven’ en ‘geen barbecues’.’

De woordvoerder wijst ook nog op hoog gras als risico voor een natuurbrand bij een camping. ‘Als hete auto’s erop parkeren, kan verschroeiing ontstaan.’