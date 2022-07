Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen stijgt niet meer

De coronadrukte in de ziekenhuizen heeft, in elk geval voorlopig, een hoogtepunt bereikt. Ziekenhuizen behandelen al een week lang iets meer dan 1100 mensen die het coronavirus onder de leden hebben. De bezetting schommelt nog wat, maar stijgt nauwelijks meer. Dit volgt op het afvlakken en daarna het dalen van het aantal positieve coronatests.

Volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) liggen maandag 1124 mensen met corona in de ziekenhuizen. Dat zijn er 11 meer dan bij de laatste update afgelopen vrijdag. Vergeleken met vorige week maandag zijn er netto zeventien patiënten bij gekomen.

De verpleegafdelingen behandelen de meeste patiënten. Op die kamers verblijven nu 1076 mensen met corona. Sinds het hoogtepunt afgelopen woensdag zijn daar 32 bedden vrijgekomen. Intensive cares hebben 48 coronapatiënten onder hun hoede. Dat is wel wat aan de hoge kant in vergelijking met de afgelopen weken, maar bij de vorige golf behandelden de ic’s meer dan zeshonderd coronapatiënten.

De cijfers van het LCPS maken geen onderscheid tussen mensen die als een direct gevolg van hun coronabesmetting zijn opgenomen en mensen die door een andere oorzaak in het ziekenhuis zijn beland en toevallig besmet bleken. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maakt dat onderscheid wel. Sinds het begin van de zomergolf stijgt het aantal mensen dat daadwerkelijk vanwege coronaklachten in het ziekenhuis terechtkomt, in vergelijking met de relatief luwe periode ervoor.

Het aantal positieve coronatests begon ruim een week geleden te dalen.