Japan stelt eerste besmetting met apenpokken vast

Japan heeft in de hoofdstad Tokio zijn eerste infectie met het apenpokkenvirus vastgesteld. De besmette persoon is een man van in de dertig die onlangs is teruggekeerd uit Europa, zo heeft de gouverneur van Tokio bekendgemaakt.

De man verblijft volgens gouverneur Yuriko Koike in een ziekenhuis. Er zijn geen verdere details gedeeld. De Japanse gezondheidsautoriteiten overleggen vrijdag over de inzet van vaccins tegen apenpokken.

De uitbraak van het virus is afgelopen weekend door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bestempeld als een wereldwijde gezondheidscrisis. Dit jaar zijn bijna 17.000 besmettingen in meer dan zeventig landen vastgesteld, met vijf doden in Afrika tot gevolg. In Nederland zijn meer dan zevenhonderd gevallen bekend.

Het apenpokkenvirus verspreidt zich via huid-op-huidcontact. Meestal worden mensen niet heel erg ziek van een infectie. Veelvoorkomende klachten zijn koorts, hoofdpijn, spierpijn en algehele malaise. Na een aantal dagen ontstaat een uitslag met blaasjes op de huid.