Verkoop kaartjes Floriade nam toe door acties en prijsverlaging

Hoe sterk de kaartverkoop is toegenomen, wil de Floriade niet zeggen. Ook doet de onderneming geen uitspraken over de financiën, ‘dat ligt bij de gemeente Almere’. De tentoonstelling heeft wel maatregelen getroffen om bezoekers te beschermen tegen de hitte. ‘Voor onze bezoekers die met hoge temperaturen ons park bezoeken, werken we volgens het hitteprotocol. Er zijn verschillende waterpunten, we delen gratis Floriadebekers uit en ons team is alert op het gedrag van onze bezoekers’, aldus de woordvoerster.

Vorige maand stapten de zes wethouders van Almere op vanwege tegenvallende bezoekersaantallen van de Floriade. Die bezoekersaantallen zorgden voor een verlies van tientallen miljoenen. De Floriade kreeg tot juni 232.500 ​bezoekers, een derde van het verwachte aantal​. Dat kwam volgens onderzoek onder meer door een te hoge entree. Het nieuwe streven is om uiteindelijk uit te komen op 1,2 miljoen bezoekers.

De wereldtuinbouwtentoonstelling wordt eens in de tien jaar gehouden. Dit jaar duurt de Floriade duurt tot en met 9 oktober.