Milieuclubs naar rechter tegen bouw grote plasticfabriek Antwerpen

Milieuorganisaties hebben een rechtszaak aangespannen tegen de bouw van een 3 miljard euro kostende fabriek in Antwerpen die een belangrijke bouwsteen van plastic moet gaan produceren. Het internationale ClientEarth is de zaak begonnen met steun van andere organisaties, waaronder de in Amsterdam gevestigde Plastic Soup Foundation.

Volgens de eisers heeft chemiebedrijf INEOS, dat de zogeheten ethaankraker wil neerzetten, ‘onvoldoende aangetoond welke effecten dit project zal hebben op het klimaat, de natuur en de plaatselijke luchtkwaliteit, terwijl die waarschijnlijk allemaal sterk onder dit project zullen lijden’. De Vlaamse overheid had volgens de milieuorganisaties daarom geen vergunning mogen afgeven voor het zogenoemde Project One, zoals INEOS het noemt. Ze vragen de Raad voor Vergunningsbetwistingen die te vernietigen.

Voor de milieuclubs zijn zowel de CO2- en stikstofuitstoot van de fabriek als mogelijke toekomstige plasticvervuiling het probleem. Ze wijzen onder meer op bestaande plasticvervuiling in de Westerschelde. Volgens een rapport dat een anonieme ambtenaar op eigen initiatief heeft opgesteld, en dat de Plastic Soup Foundation eerder dit jaar publiceerde, liggen de oevers van de zeearm bezaaid met korreltjes kunststof van enkele millimeters groot. Die worden nurdles of pellets genoemd. De milieuorganisaties vrezen dat de bouw van zo’n grote nieuwe installatie dit probleem verder zal verergeren.

INEOS zelf wijst erop dat het op de gewenste locatie geen pellets gaat maken. ‘De geproduceerde ethyleen en bijproducten zijn gasvormige stoffen die onder vloeibare toestand vooral via pijpleidingen naar andere industriële sites gaan’ in België, Nederland en Duitsland, legt het chemiebedrijf uit. Verder stelt INEOS dat de nieuwe fabriek veel duurzamer en schoner is dan bestaande installaties. De ethaankraker stoot ruim de helft minder CO2 uit dan de schoonste vergelijkbare fabrieken die nu in Europa staan, claimt het bedrijf. ‘Niet de kunststoffen zelf, maar de vervuiling van kunststoffen zijn het probleem dat we moeten aanpakken’, stelt het chemieconcern verder op zijn projectwebsite.