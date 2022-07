Tesla schrijft 170 miljoen dollar aan waarde af op bitcoin

Bij de publicatie van de kwartaalcijfers afgelopen week meldde Tesla al een niet nader gespecificeerde afschrijving in de boeken te hebben gezet vanwege de gedaalde koers van bitcoin. De grootste cryptomunt ter wereld is dit jaar al zo’n 50 procent in koers gezakt. Tesla investeerde onder aanvoering van topman Elon Musk, een groot voorstander van cryptomunten, flink in bitcoin.

In februari 2021 onthulde Tesla voor 1,5 miljard dollar aan bitcoin te hebben gekocht. Eind vorig jaar bedroeg de waarde daarvan ongeveer 2 miljard dollar. Ondanks dat Musk in 2021 nog verklaarde dat Tesla geen bitcoin zou verkopen meldde de autofabrikant bij de publicatie van de tweedekwartaalcijfers 75 procent van zijn investering in de digitale munt te hebben omgezet in gewone valuta. Volgens Musk was deze verkoop ‘geen oordeel over bitcoin’, maar meer een gevolg van de behoefte van het bedrijf aan contante middelen.