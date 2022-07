Satellietbedrijven overwegen fusie in concurrentieslag met Musk

De markt voor satellieten voor het aanbieden van breedbandinternet groeit komende jaren waarschijnlijk hard. Musk probeert met Starlink veel marktaandeel te winnen. Momenteel zweven er al duizenden Starlink-satellieten in de ruimte.

Voor Project Kuiper staan daarnaast al tientallen lanceringen gepland, waarmee de komende jaren duizenden satellieten de ruimte in geschoten kunnen worden. Zo’n satellietnetwerk is vooral praktisch voor dunbevolkte gebieden waar het moeilijker is om toegang te krijgen tot snel internet via een kabel of mobiel netwerk. Ook schepen en vliegtuigen kunnen op die manier een snelle internetverbinding krijgen.

Het is nog maar de vraag of het de Fransen en Britten gaat lukken om hun satellietbedrijven samen te voegen. Het samengaan ligt namelijk politiek gevoelig, want het gecombineerde bedrijf zou dan onder meer de Indiase miljardair Sunil Mittal en de Chinese, Britse en Franse staat als aandeelhouders hebben.