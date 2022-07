Oekraïense minister: vijftig Russische wapendepots vernietigd

Het munitiedepot lag volgens het Russische ministerie in het westen van Oekraïne, in de regio Chmelnitski. Eerder verklaarde Rusland dat het meerdere door het Westen geleverde Himars-systemen had vernietigd, wat wordt ontkend door de regering in Kiev.

De geavanceerde raketsystemen uit de Verenigde Staten zijn erg nauwkeurig en bieden een groter bereik dan andere artilleriesystemen. De Oekraïense regering beschouwt ze als noodzakelijk in de strijd tegen Rusland. De VS besloten vorige week nog eens vier mobiele Himars-systemen te leveren, bovenop de zestien die eerder al waren toegezegd.