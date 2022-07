Rake klappen voor Philips en Galapagos op Beursplein 5

Zorgtechnologiebedrijf Philips en biotechnoloog Galapagos kregen maandag rake klappen op de Amsterdamse beurs. Philips kampte afgelopen kwartaal met de coronalockdowns in China en leveringsproblemen en leed een verlies. Ook werd het bedrijf door de zwakke prestaties negatiever over de omzetverwachting voor dit jaar. Het aandeel werd 11 procent lager. Galapagos zakte 7 procent vanwege een verkoopadvies door Jefferies.

Daarnaast bleven beleggers terughoudend voorafgaand aan het nieuwe rentebesluit van de Federal Reserve, dat woensdag op het programma staat. De Amerikaanse centrale bank zal dan naar verwachting de rente opnieuw met 0,75 procentpunt gaan verhogen om de hoge inflatie te beteugelen. Ook komen deze week veel grote Amerikaanse en Europese bedrijven met resultaten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,2 procent lager op 703,34 punten. De MidKap verloor 0,1 procent tot 929,80 punten. De beurzen in Londen en Parijs klommen tot 0,5 procent. De DAX in Frankfurt won 0,4 procent ondanks een verdere daling van het Duitse ondernemersvertrouwen.

Just Eat Takeaway

Naast Philips stond Just Eat Takeaway (min 3,3 procent) in de staartgroep van de AEX na een verlaging van het koersdoel door Deutsche Bank. Vrijdag won de eigenaar van Thuisbezorgd.nl nog bijna 14 procent dankzij een positieve handelsupdate van de Duitse branchegenoot Delivery Hero.

ING ging aan kop met een plus van 2,2 procent en in de MidKap behoorde ABN AMRO (plus 1,7 procent) tot de sterkste stijgers. Levensmiddelenconcern Unilever en uitzender Randstad, die dinsdag de boeken openen, noteerden 0,1 procent en 0,6 procent hoger. MidKapper Flow Traders veerde op en steeg 1,6 procent. Vrijdag verloor de flitshandelaar nog ruim 9 procent na een teleurstellende handelsupdate.

Ryanair

In Dublin klom Ryanair dik 2 procent. De Ierse budgetvlieger boekte afgelopen kwartaal weer winst na een fors verlies in dezelfde periode vorig jaar. Volgens financieel directeur Neil Sorahan is het herstel uit de coronacrisis nog wel ‘broos’ door de toch blijvende onzekerheid over het virus en de oorlog in Oekraïne.

Volkswagen zakte 2 procent in Frankfurt. Topman Oliver Blume van sportwagenmerk Porsche volgt met ingang van september Herbert Diess op, die sinds 2018 aan het hoofd staat van de Duitse autogroep. Een precieze reden voor de wisseling van de wacht werd niet vermeld.

De euro was 1,0244 dollar waard, tegen 1,0217 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,9 procent meer op 95,52 dollar. Brentolie werd 1 procent duurder op 104,21 dollar per vat.