Privacywaakhond AP: politie moet onderbouwen welke data nodig zijn

‘Het is wettelijk geregeld dat de politie allerlei gegevens mag opslaan om het politiewerk te kunnen uitvoeren. Maar nooit meer gegevens dan nodig. De politie moet onderbouwen wat nodig is’, zo reageert de woordvoerder van de privacytoezichthouder.

Een woordvoerder van de korpsleiding kon maandagochtend nog niet direct reageren op de berichtgeving. In Trouw ontkent de politie de wet te overtreden en zegt ze een juridische grondslag te hebben om bepaalde gegevens te gebruiken en actueel te houden. Ook zou de politie de conclusie hebben getrokken met minder gegevens toe te kunnen en te werken aan nieuw beleid, waarbij niet zomaar iedereen die met de politie in aanraking is geweest, gevolgd wordt.

Overbodige gegevens

‘Nu de politie aangeeft dat ze eigenlijk met minder toekunnen, mag van de politie verwacht worden dat ze die overbodige gegevens niet langer opslaan of verwerken’, zegt de woordvoerder van de Autoriteit Persoonsgegevens.

De politie is eerder op de vingers getikt over de gebrekkige beveiliging van gegevens. Zo moest de Nationale Politie in 2018 een dwangsom van 40.000 euro betalen omdat politiemedewerkers persoonsgegevens konden gebruiken of inzien terwijl zij daar helemaal niet toe bevoegd waren. De problemen deden zich voor in het systeem waarmee inkomende en uitgaande personen en goederen in het Schengengebied worden gecontroleerd. Een jaar later meldde de AP dat de organisatie voldoende maatregelen had getroffen voor de beveiliging van de politiegegevens.