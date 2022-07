Boze passagiers op Rotterdam Airport om ernstige vertraging

Op Rotterdam The Hague Airport heeft een groep passagiers maandagochtend geweigerd de luchthaven te verlaten, na een ernstige vertraging van hun vlucht naar vakantiebestemming Turkije. Zo’n 170 passagiers zouden zondagavond vertrekken met Corendon naar Ankara, maar dat is nu uitgesteld tot dinsdagochtend 10.00 uur. Dat heeft een woordvoerder van de luchthaven bevestigd na berichtgeving van omroep Rijnmond.

Volgens de woordvoerder staan er ongeveer 150 passagiers te wachten op informatie voor een hotelkamer. De luchthaven had passagiers eerder geadviseerd om de luchthaven te verlaten. ‘We hebben ze gevraagd: ga naar huis of pak een hotel. Mensen zijn heel boos, de sfeer is grimmig’, zegt de woordvoerder.

Volgens de zegsman moet Corendon informatie geven aan de passagiers over de reis, niet de luchthaven. Maar volgens passagiers kregen ze geen contact met Corendon. ‘Het is lastig om contact te krijgen met Corendon, begrijp ik. Heel vervelend dat deze mensen zolang geen informatie hebben gekregen’, aldus de zegsman.

Het vliegtuig zou rond 21.00 uur vertrekken, maar dat ging niet door omdat het vliegtuig te laat was vertrokken van Ankara naar Rotterdam. Na 23.00 uur mogen passagierstoestellen niet landen op Rotterdam The Hague Airport wegens geluidsoverlast. Een passagier zei tegen Rijnmond dat Corendon na veel protest een hotel wilde regelen voor mensen die niet in de buurt wonen.