Philips gaat met Justitie VS praten over verbeteringen fabrieken

Philips gaat met de Amerikaanse Justitie praten over geëiste verbeteringen voor zijn Amerikaanse fabrieken. Het medisch technologiebedrijf kreeg daar vorige week een brief over. Het afgedwongen plan volgt op een serie inspecties die de medische toezichthouder FDA vorig jaar deed bij fabrieken waar Philips slaapapneuapparaten maakt.

Philips-topman Frans van Houten laat weten dat de Amerikaanse Justitie de conclusies van de inspecties in een ‘soort verbeterplan’ vat. ‘Het is uiteraard een serieuze aangelegenheid, ik wil het niet kleiner voordoen dan het is.’ Hij verwacht niet dat de Amerikanen eenzijdig opleggen wat er moet gebeuren. ‘We gaan ervan uit dat we hierover kunnen praten.’

Vorig jaar kwamen problemen met slaapapneuapparaten van Philips aan het licht. Het isolatieschuim in die apparaten kon afbrokkelen met mogelijke gezondheidsproblemen voor gebruikers als gevolg. Philips moet in totaal 5,5 miljoen apparaten vervangen. Inmiddels zijn 3 miljoen vervangende apparaten geproduceerd.

Vervangende apparaten

In Nederland gaat het om rond de 100.000 apparaten. Daarvan is inmiddels de helft uitgeleverd, al wil dat nog niet zeggen dat de apparaten ook bij patiënten zijn. ‘De uitlevering gaat via thuiszorgorganisaties, dus wij leveren naar hen uit en zij doen de rest’, aldus Van Houten.

Philips stelt dat de productie van vervangende apparaten in de tweede jaarhelft nog verder opgevoerd wordt. Dat is nodig om het doel te halen om 90 procent van de betreffende slaapapneuapparaten dit jaar te kunnen vervangen. Van Houten stelt dat Philips op schema ligt om dat te halen.