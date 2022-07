Bijna 900.000 Oekraïense vluchtelingen geregistreerd in Duitsland

Duitsland heeft sinds de Russische aanval op Oekraïne op 24 februari ruim 890.000 Oekraïense staatsburgers geregistreerd. Hoeveel er momenteel nog in Duitsland zijn, is echter onduidelijk. Een aanzienlijk deel is mogelijk naar andere landen gereisd of teruggekeerd naar Oekraïne.

Oekraïners kunnen naar Duitsland en andere EU-landen reizen zonder zich te laten registreren of steun aan te vragen. Vooral degenen die bij vrienden of familie verblijven en zich niet melden bij de overheid, komen in eerste instantie niet voor in officiële statistieken.

Van de in Duitsland geregistreerde vluchtelingen is bijna twee derde meisjes en vrouwen. Ruim 37 procent is onder de 18 jaar, de meesten in de basisschoolleeftijd.

Oekraïners kunnen in de Europese Unie een verblijfs- en werkvergunning voor een jaar krijgen. Die kan met maximaal drie jaar worden verlengd. In Nederland stonden eind vorige week ruim 70.000 Oekraïense vluchtelingen geregistreerd.