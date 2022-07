Door leidingbreuk minder water rond Vlissingen, NL-Alert verstuurd

Door een leidingbreuk kampt een deel van Zeeland met een storing in de watervoorziening. Er komt weinig of zelfs geen water uit de kraan. Dat is het geval in Vlissingen, Oost-Souburg, Koudekerke en Nieuwdorp. Om iedereen te waarschuwen is een NL-Alert verstuurd.

De kwaliteit van het water is niet in het geding, stelt de veiligheidsregio. Die adviseert wel zuinig te zijn met drinkwater en niet te douchen als het niet nodig is.

Verder wordt iedereen gevraagd contact op te nemen met waterbedrijf Evides als er ongebruikelijke plassen water op straat of in de berm te zien zijn. Evides zelf meldt te verwachten dat de lekkage rond het middaguur is verholpen.