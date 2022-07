Resultaten en sombere vooruitzichten Philips centraal op Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht maandag vooral uit naar Philips. Het zorgtechnologiebedrijf kampte afgelopen kwartaal met de coronalockdowns in China en leveringsproblemen en leed een verlies. Door die tegenwind is Philips ook negatiever geworden over heel dit jaar. Het bedrijf voorziet nu een omzetgroei tot 3 procent, waar het eerder nog rekende op een stijging tot 5 procent.

Philips liet verder weten al 3 miljoen vervangende slaapapneuapparaten of reparatiekits voor die machines te hebben gemaakt. In totaal moet het bedrijf zo’n 5,5 miljoen slaapapneuapparaten vervangen. Het isolerende schuim in die apparaten kon losraken en gezondheidsproblemen veroorzaken bij gebruikers.

Daarnaast kijken beleggers deze week vooral uit naar het nieuwe rentebesluit van de Federal Reserve, dat woensdag op het programma staat. De Amerikaanse centrale bank zal dan naar verwachting de rente opnieuw met 0,75 procentpunt gaan verhogen om de hoge inflatie te beteugelen. Op het Damrak openen deze week onder meer de AEX-fondsen Unilever, KPN, Randstad, Shell, Universal Music Group, ArcelorMittal, Unibail-Rodamco-Westfield en Signify de boeken.

Verliezen

De AEX-index op Beursplein 5 lijkt op basis van de openingsindicatoren lager te beginnen aan de laatste week van juli. Ook elders in Europa zullen de beurzen naar verwachting met verliezen openen. Ook de Aziatische aandelenmarkten gingen maandag overwegend omlaag. In Tokio eindigde de Nikkei 0,8 procent in de min.

Het aandeel Galapagos zal mogelijk bewegen op een advieswijziging. Analisten van Jefferies schroefden hun aanbeveling voor de biotechnoloog terug naar verkopen. Technologiegroep TKH maakte bekend het Duitse Nerian Vision over te nemen. Een overnamesom van de in Stuttgart gevestigde onderneming die actief is op het gebied van 3D-scanners, werd niet vermeld.

Ryanair

Intertrust en CSC kondigden aan goedkeuring te hebben gekregen van de autoriteiten in Curaçao voor de overname van het Amsterdamse trustkantoor door zijn Amerikaanse branchegenoot. Buiten het Damrak kwamen onder andere de Ierse budgetvlieger Ryanair en de Zwitserse bank Julius Baer met resultaten. Ook Volkswagen staat in de belangstelling. Topman Oliver Blume van sportwagenmerk Porsche volgt met ingang van september Herbert Diess op, die sinds 2018 aan het hoofd staat van de Duitse autogroep. Een precieze reden voor de wisseling van de wacht is niet naar buiten gebracht.

De euro was 1,0198 dollar waard, tegen 1,0217 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,1 procent minder op 93,64 dollar. Brentolie werd 0,8 procent goedkoper op 102,30 dollar per vat.