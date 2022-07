Chinese techbedrijven onder druk op lagere Hongkongse beurs

De Chinese technologiebedrijven stonden maandag onder druk op de aandelenbeurs in Hongkong. De Britse zakenkrant Financial Times meldde afgelopen weekeinde dat China van plan is om de Chinese bedrijven met een notering in New York in drie groepen te verdelen op basis van de gevoeligheid van de informatie die de bedrijven hebben. Bedrijven met geheime informatie zouden hun beursnotering op Wall Street moeten beëindigen.

De Chinese fabrikanten van elektrische auto’s Nio en Xpeng, die beide ook een notering hebben in New York, zakten rond de 7 procent in Hongkong. Het Chinese webwinkelconcern Alibaba, dat ook op Wall Street is genoteerd, verloor dik 2 procent. Ook internet- en gamesbedrijf Tencent, dat geen beursnotering heeft in de VS, ging mee omlaag en daalde ruim 2 procent. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,8 procent lager mede door koersverliezen in de techsector.

Beleggers keken verder vooral uit naar een nieuw rentebesluit van de Federal Reserve later deze week. De Amerikaanse centrale bank zal dan naar verwachting de rente opnieuw met 0,75 procentpunt gaan verhogen in de strijd tegen de hoge inflatie. Ook komen deze week grote Amerikaanse techbedrijven als Microsoft, Meta (Facebook), Apple, Amazon en Alphabet (Google) met cijfers naar buiten.

De hoofdindex in Shanghai daalde 0,7 procent. Chinese projectontwikkelaars als Guangzhou R&F Properties, Country Garden en Agile Group stegen tot 7 procent op mediaberichten dat Beijing een fonds wil oprichten om de ontwikkelaars in de geplaagde vastgoedsector te ondersteunen. De Nikkei in Tokio stond een uur voor de slotbel 0,8 procent in de min en in Sydney bleef de All Ordinaries vrijwel ongewijzigd. De Kospi in Seoul hield het hoofd boven water met een plus van 0,7 procent.