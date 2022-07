Eerste preventieve apenpokkenprikken in Amsterdam en Den Haag

Voor het eerst krijgen mensen uit voorzorg een prik omdat ze later misschien het apenpokkenvirus oplopen. De preventieve vaccinaties beginnen maandag in de regio’s Amsterdam en Den Haag, omdat daar de meeste besmettingen zijn vastgesteld. Later zijn mensen in de rest van het land aan de beurt. De eerste groep bestaat in totaal uit ongeveer 32.000 mensen.

In de afgelopen periode is een kleine groep mensen al gericht gevaccineerd tegen het apenpokkenvirus. Deze mensen hadden het risico daadwerkelijk besmet te zijn geraakt, bijvoorbeeld omdat ze seks of ander nauw contact hadden met een besmet persoon.

Het apenpokkenvirus is vastgesteld bij 712 mensen in Nederland. Het aantal besmettingen loopt de laatste weken vrij snel op. De meeste positief geteste mensen zijn mannen die seks hebben met mannen (MSM). Daarom versturen de GGD’en eerst uitnodigingen aan MSM en transgender personen die hiv-positief zijn of die medicijnen nemen om te voorkomen dat ze hiv oplopen. ‘Hier zit naar verwachting een grote overlap met de hoogste risicogroep’ voor een apenpokkenbesmetting, aldus het deskundigenadvies waarop de vaccinatie is gebaseerd.

De uitgenodigde mensen krijgen nu een eerste inenting, en vier weken later een tweede prik.