Aandacht bij cijfers Philips opnieuw naar slaapapneu-apparaten

Daarbovenop komt de vraag of de Amerikaanse toezichthouder FDA de lezing van Philips onderschrijft. Het bedrijf zegt alles volgens de regels van de FDA te doen, maar die waakhond is kritisch. Begin juni meldde Het Financieele Dagblad nog dat Philips in een rapport aan de FDA had toegegeven dat tientallen protocollen voor kwaliteitscontrole, risicoanalyse en klachtenbehandeling niet op orde waren.

Behalve de problemen met de slaapapneu- en andere beademingsapparatuur zijn er ook lichtpuntjes bij Philips. De tandverzorgingsproducten scoren al geruime tijd goed. Ook de connected care-tak loopt goed. Maar bij sommige beleggers is er kritiek dat Philips te weinig nieuwe producten ontwikkelt waarmee geld verdiend kan worden. De afgelopen jaren namen investeringen in onderzoek en ontwikkeling steeds verder af, wat de uitbetalingen aan aandeelhouders overigens ten goede kwam.