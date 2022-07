Vulkaan bij Japanse stad Kagoshima uitgebarsten

In het zuidwesten van Japan is zondag de vulkaan Sakurajima tot uitbarsting gekomen. De vuurspuwende berg ligt, gescheiden door een smalle zeestraat, op amper acht kilometer van de grote stad Kagoshima op het zuidelijke eiland Kyushu. Op de eerste beelden in de lokale media is de gloed van een lavastroom te zien en zijn ook dikke rookwolken zichtbaar.

De politie liet de zender NHK weten nog geen berichten te hebben gekregen over schade. De Japanse meteorologische dienst schaalde het waarschuwingsniveau voor Sakurajima op van 3 tot 5, de hoogste categorie. Dat betekent dat mensen die in de buurt van de vulkaan wonen, rekening moeten houden met evacuatie. Wie in het risicogebied verblijft, is aangeraden te vertrekken. Kagoshima, met een bevolking van ongeveer 600.000 mensen, loopt vooralsnog geen gevaar.

Sakurajima is een van de actiefste stratovulkanen (kegelvormige vulkanen gevormd uit lava) ter wereld. Ruim honderd jaar geleden bezorgde een grote eruptie het vulkaaneiland in de baai van Kagoshima een natuurlijke verbinding met de provincie Osumi. De gevormde landbrug is niet te zien vanuit de stad Kagoshima, waar de inwoners wel regelmatig asregens zien neerdalen.