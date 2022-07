Drukte bij veerboten in haven Dover neemt af

De enorme drukte in de haven van het Britse Dover is aan het afnemen. De havenautoriteiten zeggen dat het vervoer zondag weer volgens planning verloopt. De afgelopen dagen waren er nog lange rijen met wachtende auto’s en trucks voor de veerboot van Dover naar Calais. De wachttijden liepen soms op tot wel zes uur. Volgens de autoriteiten zijn die rijen nu weggewerkt.

Wel is het nog steeds druk in Dover, met vakantiegangers en vrachtwagens die de oversteek over het Kanaal naar Frankrijk willen maken. Dit weekend begint de zomervakantie in Engeland. Er zijn de afgelopen dagen al 72.000 mensen via Dover het Kanaal overgestoken met veerboten.

De Britten hadden eerder de Franse douane de schuld gegeven van de drukte in Dover omdat die te weinig personeel in de haven zou hebben. Inmiddels heeft de Franse douane extra werknemers naar Dover gestuurd om te helpen met grenscontroles. Sinds de brexit moeten Britten die met de veerboot naar Frankrijk willen, een uitgebreidere controle ondergaan dan voorheen.

Vrachtauto’s hebben al maanden last van lange files voordat ze met de veerboot naar het Europese vasteland kunnen. Dat heeft te maken met de controles van de lading. Die zijn noodzakelijk nu het Verenigd Koninkrijk niet meer tot de Europese Unie behoort.