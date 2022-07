Geen parkeerplek meer te krijgen in Scheveningen

Het is zondagmiddag druk in Scheveningen. Er zijn geen parkeerplekken meer beschikbaar en de meeste parkeergarages zijn vol, zo meldt de gemeente Den Haag op Twitter.

Met de fiets, (deel)scooter of het openbaar vervoer is het strand volgens de gemeente nog wel goed te bereiken. Ook is er nog de optie om te reserveren bij Park + Beach, waarbij mensen hun auto kunnen parkeren in een parkeergarage om vervolgens met de tram of een fiets van vervoerder HTM verder te reizen naar het strand van Scheveningen.

Op het Zuiderstrand is de gele vlag gehesen vanwege de stroming en wind, meldt de brandweer Haaglanden. Een gele vlag betekent dat de zee gevaarlijk is en dat zwemmen wordt afgeraden. Ook in Zandvoort hangt een gele vlag. ‘Er is veel wind en er zijn flinke golven. Hierdoor ook meer stroming. Kun je niet zwemmen, ga niet dieper dan je knieën het water in en blijf ook als ervaren zwemmer dicht onder de kant. Ga nooit alleen het water in!’, aldus de Zandvoortse reddingsbrigade op Twitter.

Op meerdere wegen richting de stranden is het zondagmiddag al druk, laat een woordvoerder van de ANWB weten. ‘Het gaat om wegen richting Zandvoort, Noordwijk en Scheveningen. Daar is al veel verkeer te zien.’ De ANWB heeft nog geen berichten ontvangen over andere plekken aan de kust waar ook geen parkeergelegenheid meer is.