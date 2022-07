Vijf maanden oorlog: Zelenski overtuigd van overwinning

Zijn Russische collega Vladimir Poetin gelastte de aanval op 24 februari onder meer onder het voorwendsel zich bedreigd te voelen door de wens van het buurland om aansluiting te zoeken bij de atoommacht van de NAVO. De belegering van de Oekraïense hoofdstad Kiev liep vast, waarna het Kremlin het slagveld verplaatste naar de Donbas in het oosten.

Ondanks de aanwezigheid van Russisch gezinde separatisten in de zelfbenoemde onafhankelijke republieken Loehansk en Donetsk verloopt de strijd ook daar niet naar wens, ondanks het surplus aan vuurkracht van de Russen. ‘We geven niet op. We zullen beschermen wat van ons is. We gaan winnen’, aldus de zelfverzekerde reactie van Zelenski.

151e dag

Kiev roept de Verenigde Staten en de andere NAVO-landen bijna dagelijks op meer zware wapens te leveren om de Russische opmars te stoppen en de bezette gebieden te bevrijden. Zaterdag was een Amerikaanse delegatie in de Oekraïense hoofdstad voor overleg.

Zondag, op de 151e dag van de oorlog, meldde de Oekraïense generale staf opnieuw aanvallen van Russische zijde met als zwaartepunt de regio’s Donetsk en Charkov. Op sommige plaatsen zou de vijand zijn teruggedrongen. De legerleiding zei ook dat sinds het begin van de oorlog 40.000 Russische soldaten zijn gesneuveld. Westerse deskundigen gaan ervan uit dat dit aantal overdreven is. Moskou deed eind maart voor het laatst een mededeling over de verliezen. Destijds sprak het Russische ministerie van Defensie van 1351 doden, maar toen was duidelijk dat het er veel meer moesten zijn.