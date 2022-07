Moskou heeft naar eigen zeggen marineboot in Odessa uitgeschakeld

Rusland heeft zaterdag met een precisiebombardement een Oekraïense patrouilleboot uitgeschakeld in de haven van Odessa, aldus een woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. Oekraïne heeft melding gemaakt van beschietingen van de haven met kruisraketten, en ook van gewonden en een inslag in een kunstmuseum in de stad en bij graansilo’s in de haven. Rusland heeft in een reactie laten weten daar niets mee te maken te hebben.