Paus Franciscus begint reis van week door Canada

Paus Franciscus is vertrokken voor een reis van bijna een week door Canada, vooral om daar excuses aan te bieden voor de rol van de rooms-katholieke kerk bij de misstanden op internaten voor inheemse kinderen. De paus komt later vandaag aan in Edmonton, de hoofdstad van de westelijke provincie Alberta. Premier Justin Trudeau zal hem daar verwelkomen.

Franciscus ontmoet maandag ten zuiden van de stad afgevaardigden van de inheemse bevolkingsgroepen Inuit en Métis, en van andere inheemse bevolkingsgroepen die zich First Nations noemen. Woensdag gaat de paus naar de stad Québec, hoofdstad van de gelijknamige provincie. Hij spreekt daar, en later in het noordelijke territorium Nunavut, ook met afgevaardigden van inheemse bevolkingsgroepen. Circa 5 procent van de Canadezen stamt af van de oorspronkelijke bewoners van het land.

In de jaren tachtig van de negentiende eeuw besloot de staat dat inheemse kinderen naar speciale scholen moesten om er te worden opgevoed in de geest van de westerse beschaving in het land. De scholen werden gerund door verscheidene kerken, vooral de rooms-katholieke. Ze stelden zich tot doel ‘de indiaan uit het kind te halen’ en van de kinderen ‘euro-Canadese christenen’ te maken.

Kinderen werden door de verplichte schoolopleiding in meer dan 130 internaten van hun families en leefgemeenschappen gescheiden. Ze mochten hun eigen taal niet spreken en zagen vaak zelfs hun broers of zussen in dezelfde instelling nauwelijks meer. Naar schatting 150.000 kinderen onderging dit lot. De speciale scholen werden met zo min mogelijk geld draaiende gehouden. Allerlei misstanden en de geestelijke ontreddering van de kinderen leidden tot de dood van veel scholieren. Daar werd nauwelijks ruchtbaarheid aan gegeven. Bij tal van de scholen zijn later massagraven ontdekt. De laatste speciale school sloot in 1996.