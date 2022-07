Kiev wil van burgers in bezet gebied weten waar Russen zitten

De oproep van de militaire inlichtingendienst via Telegram was in het bijzonder gericht aan de bevolking van Enerhodar, op de zuidelijke oever van de Dnjepr. Daar staat een grote kerncentrale, onderdeel van de nog veel grotere in het nabije Zoporizja. ‘Bezorg ons alsjeblieft de exacte locaties van de invasie-eenheden, het liefst met de coördinaten erbij. Ook willen we de graag de verblijfplaats van de commandanten weten en de aanvoerroutes van militair materieel’.

Vaderlandslievende medewerkers kunnen hun informaties doorbellen of via een berichtenapp sturen. ‘Laten we met elkaar de bezetters ons land uittrappen!’, was de slotzin. De Russen veroverden Enerhodar, dat voor de oorlog 50.000 inwoners had van wie velen werkzaam waren in de energiesector, al in maart. In mei raakte de door Moskou aangewezen nieuwe burgemeester gewond door een explosie. Het Kremlin sprak van een ‘terroristische aanslag’.

Vorige maand kwam in Cherson, eveneens in het zuiden van Oekraïne, een pro-Russische overheidsfunctionaris op een vergelijkbare manier om het leven. Eerder belandde de chef van het gevangeniswezen daar in het ziekenhuis nadat een bom was ontploft bij zijn auto.