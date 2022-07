Boetes voor plaatsen omgekeerde Nederlandse vlag bij Torentje

Vier mensen hebben zaterdag een boete gekregen nadat een omgekeerde Nederlandse vlag bij het Torentje op het Binnenhof in Den Haag is geplaatst. Op foto’s is te zien hoe twee zwemmers via de Hofvijver de vlag, die is bevestigd aan twee palen, plaatsten tegen het gebouw waarin de werkkamer van minister-president Mark Rutte zich bevindt.