Zeker 21 doden door overstromingen in zuiden van Iran

De regio rond de stad Estahban in de provincie Fars is het hardst geraakt, zei het Iraanse hoofd van hulporganisatie Halve Rode Maan. Volgens gouverneur Yousef Kargar zijn zeventien lichamen teruggevonden in het gebied, meldt het Iraanse persbureau Irna. Twee mensen worden nog vermist.

Iran heeft de laatste jaren meermaals te kampen gehad met droogte, maar ook met zware overstromingen. In 2019 kwamen daardoor zeker 76 mensen om, toen ook in het zuiden van het land. Ook in januari kwamen er in Fars mensen om door overstromingen.