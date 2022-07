In Laag-Soeren in Gelderland is een ernstig verkeersongeval gebeurd met meerdere voertuigen. Volgens een politiewoordvoerder zijn vijf mensen (ernstig) gewond geraakt.

Het ongeluk gebeurde zaterdagochtend op de Harderwijkerweg in de plaats, die tussen Apeldoorn en Arnhem ligt. Hulpverlening is op dit moment ‘druk bezig’, aldus de woordvoerder. Verder kan de politie nog geen details geven over het ongeval.