Oud-advocaat Piet Doedens (79) overleden

Oud-advocaat Piet Doedens is op 15 juli overleden. Dat bevestigt zijn vakgenoot Jan-Hein Kuijpers, die ruim zeven jaar op het kantoor van Doedens werkte, na berichtgeving in De Telegraaf.

Doedens was 79 jaar oud. Hij praktiseerde al jaren niet meer na een hersenbloeding in 2007. Hij ging pas op latere leeftijd rechten studeren en begon zijn loopbaan als strafpleiter bij Max Moszkowicz senior.

In het hoger beroep van de Zaanse paskamermoord uit 1984 speelde Piet Doedens een cruciale rol. Hij wist de veroordeelde fietsenhandelaar Rob van Zaane in hoger beroep vrij te krijgen door de vinger op fouten in het onderzoek te leggen. Ook trad Doedens op in andere bekende strafzaken zoals de Puttense moordzaak en verdedigde hij bekende criminelen als Johan V, ook bekend als de Hakkelaar.

Advocaat Jan Boone, met wie Doedens goed bevriend was, herinnert zich hem als ‘een ontzettend grappige man’. ‘We hebben samen bijna vijftig jaar advocatuur bedreven en veel zaken samen gedaan. Toen hij die hersenbloeding kreeg werd er een soort tijdperk afgesloten. Het was een ontzettende bon vivant en een enorm goede collega en scherpzinnige jurist’, aldus Boone.

Samen met Boone legde Doedens de IRT-affaire bloot. Die zaak in de jaren negentig draaide om de inzet van burgerinfiltranten in drugsbendes. Politie en justitie lieten drugstransporten ongemoeid, om zo op het spoor van bendeleiders te kunnen komen. De parlementaire enquêtecommissie-Van Traa maakte gehakt van deze opsporingsmethoden en sindsdien zijn ze taboe.